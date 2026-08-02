Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki firari FETÖ'cü MİT'in yüz tanıma sisteminden kaçamadı

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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

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MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

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MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde bulunan firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos gecesi Afyonkarahisar'da düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Bakanlık konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“15 Temmuz 2016 FETÖ’nün hain darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast timinde yer alan firari terörist Burkay Karatepe yakalanmıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç edilen eski yüzbaşı terörist Karatepe, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı kategoride bulunmaktaydı. Şahıs, olay günü güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçmıştı.

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YÜRÜTÜLEN İSTİHBARI VE OPERASYONEL ÇALIŞMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştur. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin analizleri sonucunda teröristin izi bulunmuştur:

Saha ve Şehir Analizleri: Şahsın sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelenmiştir. Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda açık kaynak çalışmaları derinleştirilmiştir.

Etkinlik ve Görsel İncelemeleri: 2026 yılı Nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapılmıştır. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenmiştir.

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Fiziki Takip ve Tarassut: Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptanmıştır. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alınmıştır. Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır.

Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar TEM ekiplerimiz 01.08.2026 gecesi ortak operasyon yapmıştır. Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alınmıştır. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde aramalar yapılmıştır:

Maddi Varlıklar: Yaklaşık 6.445.000 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirilmiştir. Bunlar 98 Ata Lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33.700 Dolar, 2.620 Euro ve 13.535 Türk Lirasıdır.

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Dijital ve Örgütsel Materyaller: 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel dokümanlar bulunmuştur.

Diğer Unsurlar: Başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır

Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir; devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BAKAN ÇİFTÇİ: ALKÖLLÜ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, “15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur.” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir. 15 Temmuz gecesi Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.

Hain Burkay Karatepe hakkında;

-“Cumhurbaşkanına Suikast”,

-“Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”,

-“Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme”,

-“Askerî Ceza Kanununa Muhalefet”,

-“Silahla, Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma”,

-“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” ve

-“Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız!"