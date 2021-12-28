Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı hediye: İstanbul’un Dijital Anahtarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
81 ilde operasyon Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi81 ilde operasyon! Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi#Operasyon
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu 2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu! '2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapat'#Denizli
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Balotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüzBalotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüz#Balotelli
O tepkinin bedeli ağır oldu Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haberO tepkinin bedeli ağır oldu! Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haber#Semiha Yankı
Korkutan uyarı... Gizli salgın Kovidden daha büyük olacakKorkutan uyarı... 'Gizli salgın' Kovid'den daha büyük olacak! #Çiftlik Hayvanı
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı hediye: İstanbul’un Dijital Anahtarı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NFT#Hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı hediye: İstanbul’un Dijital Anahtarı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ ve tablo hediye etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı. Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı hediye: İstanbul’un Dijital Anahtarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs’te yer alan Kubbet’üs Sahra’yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti’ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan birlik ve dayanışma mesajı Salgında İslam karşıtlığı arttıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve dayanışma mesajı! 'Salgında İslam karşıtlığı arttı'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NFT#Hediye

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar