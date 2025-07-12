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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilmişti! Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep#Aslan
Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilmişti Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 12:38

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların üç yavrusu dünyaya geldi. Sosyal medya üzerinden yapılacak anketle yavru aslanların isimleri belirlenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın aslanlarına isim aranıyor: Sosyal medya üzerinden anket yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın aslanlarına isim aranıyor: Sosyal medya üzerinden anket yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın aslanlarına isim aranıyor: Sosyal medya üzerinden anket yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın aslanlarına isim aranıyor: Sosyal medya üzerinden anket yapılacakTüm Fotoğraflar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusunun isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilmişti Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak

İSİMLERİNİ CUMHURBAŞKANI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor. Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilmişti Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilmişti Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

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"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilmişti Üçüzler için isim aranıyor: Anket yapılacak

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep#Aslan

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