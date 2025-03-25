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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Tutuklandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hakaret#Tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret etmişti Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 21:02

İstanbul'daki izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli slogan atarken video kaydı alan ve bu kayıtları sosyal medyada paylaşan B.G.Y. isimli şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sloganlar atan ve bu sloganları kaydettiği videoları sosyal medyada paylaşan B.G.Y. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan B.G.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, bugün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hakaret#Tutuklama

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