Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sloganlar atan ve bu sloganları kaydettiği videoları sosyal medyada paylaşan B.G.Y. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan B.G.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, bugün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.