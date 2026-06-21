×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Gençlerden dikkat çeken tablo

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Babalar Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Gençlerden dikkat çeken tablo
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 11:24

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi.

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in, alanda bekleyen gençleri işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin yanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Gençlerden dikkat çeken tablo

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babalar Günü’nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, “İyi ki Erdoğan var”, “Baba bir geceni de bize ayır” ve “Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor” ifadeleri yer aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Gençlerden dikkat çeken tablo

Haberin Devamı

“BABA BİR GECENİ DE BİZE AYIR”

Tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” cümlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptı. Erdoğan, bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken, kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın kapısına bıraktığı notta “Baba bir geceni de bize ayır” yazdığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Gençlerden dikkat çeken tablo

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Babalar Günü

BAKMADAN GEÇME!