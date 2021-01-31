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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrika’dan iki konuk

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrika’dan iki konuk
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00’te başladı ve basına kapalı yapıldı.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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