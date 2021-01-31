Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrika’dan iki konuk
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00’te başladı ve basına kapalı yapıldı.
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