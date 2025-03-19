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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güven Mektubu#Çin
Cumhurbaşkanı Erdoğana 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi, Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u tek tek kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğana 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğana 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güven Mektubu#Çin

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