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AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Altun'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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