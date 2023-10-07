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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeljka Cvijanovic ve Milorad Dodik ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Bosna-Hersek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeljka Cvijanovic ve Milorad Dodik ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile görüştü.

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İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’ne katılan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile kongre salonunda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları nedeniyle Cvijanovic ve Dodik’e teşekkür etti" denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Bosna-Hersek

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