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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki son durumla ilgili art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi

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ERDOĞAN UGANDA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#İsrail

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