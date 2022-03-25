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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

#Erdoğan#Zelenski#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve müzakerelerde gelinin son durum ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ve bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü
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#Erdoğan#Zelenski#Görüşme

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