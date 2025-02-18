Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası diplomasinin arttığı bir dönemde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri her yönüyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamında Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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GÖZLER TÜRKİYE'NİN VERECEĞİ MESAJDA

Savaş başladığı günden bu yana barış masasının hemen kurulmasından yana olan ve arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atan Türkiye'nin bu ziyaret sırasında da yapıcı mesajlar vermesi bekleniyor. Ziyaretle ilgili resmi açıklamayı yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Zelenski, görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı. Ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

"GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYORUZ"

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz" dedi.

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KRİTİK ZAMANLAMA

Zelenski'nin bu ziyaretini diğerlerinden çok daha önemli kılan unsur zamanlaması. Ukraynalı liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğü saatlerde Riyad'da ABD'nin yeni yönetimi ile Rusya arasındaki ilk üst düzey yüz yüze temasın gerçekleşecek olması, zamanlamanın önemini somut olarak ortaya koyuyor. 14-16 Şubat arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD'li yetkililerin "Ukraynasız Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri" olarak tanımlanan bir süreci başlatacaklarına ilişkin mesajlarının ardından gelen bu temaslar sürecin bundan sonraki aşamaları açısından önem taşıyor. İki liderin Ankara'dan verecekleri mesajlar uluslararası toplum tarafından merakla bekleniyor.