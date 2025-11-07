×
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan'a gidecek

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 16:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek kutlama törenlerine katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

