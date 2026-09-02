Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de yurda döndü.