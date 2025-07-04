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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 20:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldığı ve ikili görüşmelerde bulunduğu Azerbaycan'dan yurda döndü.

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"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ve Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi

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