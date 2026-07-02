Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki soydaşlar ile telefonda görüştü

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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Şahin köyüne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programa telefonla bağlanarak, köy sakinleriyle görüştü.

Köy halkını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek, teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Tuğba Işık Ercan ile heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.