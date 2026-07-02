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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki soydaşlar ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Batı Trakya#Şahin Köyü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistandaki soydaşlar ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahin köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Şahin köyüne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programa telefonla bağlanarak, köy sakinleriyle görüştü.

Köy halkını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek, teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Tuğba Işık Ercan ile heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

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#Batı Trakya#Şahin Köyü#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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