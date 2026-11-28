Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği 1’inci Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
Tasulas saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne giriş yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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