×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Yunanistan#Birleşmiş Milletler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDde kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 19:32

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Gözden KaçmasınSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan BMde tarihi çağrı: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuzSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?Haberi görüntüle

MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ANTONİO GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Yunanistan#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!