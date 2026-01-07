×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yüksekovaspor#Kadın Futbol Süper Ligi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti. Otobüs, bugün Yüksekova’ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.

2017 yılında Yüksekova’da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2’nci Lig’e yükselen ve ardından şampiyon olan ekip, bu sezon TFF 1. Lig’i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Takımın yönetici ve sporcuları, geçen yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Otobüs bugün Yüksekova’ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teslim öncesinde kurban kesildi. Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, iş insanları ve takım sporcuları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti

Törende konuşan Kaymakam Mustafa Akın, “Allah otobüsümüzün tekerine taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize çok güzel bir otobüs kazandırıldı. Bu destek, kızlarımızın başarısının bir sonucudur. İnşallah nice şampiyonlukları bu otobüste kutlayacağız" dedi.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kübra Şen ise “Bu kıymetli desteğin sağlanmasında emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yüksekovaspor#Kadın Futbol Süper Ligi

