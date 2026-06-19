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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKSye girecek öğrencilere başarılar diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 21:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS

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