Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."