Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."
Sevgili genç kardeşlerim...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2023
Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun.