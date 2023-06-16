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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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#Recep Tayyip Erdoğan#Twitter#Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKSye girecek öğrencilere başarılar diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 21:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Twitter#Cumhurbaşkanı

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