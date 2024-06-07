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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKSye girecek adaylara başarı diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 22:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin' ifadelerine yer aldı.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS

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