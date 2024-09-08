×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Savarona#Yat
Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersane Komutanlığı'nda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılarak modernize edilen Savorana Yatı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

9 ay süren kapsamlı çalışmalarla aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona Yatı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

'SEYİR TESTLERİ DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında geminin 80 ton asbestten arındırıldığı, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin de onarıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Erdoğan'ın ziyareti sonrası yapılan açıklamada, "Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları ise aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı" bilgilerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Savarona#Yat

BAKMADAN GEÇME!