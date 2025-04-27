Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni nesilden ümitvarım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin 65. Olağan Genel Kurulu’na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında özetle şunları söyledi: “İlim Yayma Cemiyeti, üç çeyrek asırlık tarihiyle milletimizin medarı iftiharlarından biri. Biz de bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk. İlim yayma hikâyesi Türkiye’nin hikâyesidir. Bizim de hikâyemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. ‘İman varsa imkân da vardır’ inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık.

İSTİKBALİ NAKIŞ NAKIŞ İŞLİYORLAR

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İlim Yayma Cemiyeti sadece bir gönüllü teşekkül değildir. Aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir. İlim Yayma Cemiyeti, eğitim ve sivil toplum hizmetlerine de yeni bir soluk kazandırmıştır. Yüzün üzerinde imam hatip lisesi cemiyetin katkılarıyla hayata geçti. Ülkemizin dört bir yanındaki öğrenci yurtları ve eğitim merkezlerinden on binlerce talebe yetişti. İlim ve irfan hırkasını giyinmiş ufuk sahibi o talebeler daha sonra bürokrat, siyasetçi, işadamı, akademisyen olarak ülkemize başarıyla hizmet ettiler. Milletten aldıklarını yine millete vermenin gayretinde oldular. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ GÜMBÜR GÜMBÜR

Biliyorsunuz, benim sık sık hatırlattığım bir kelamıkibar var. Ehli irfan şöyle diyor: ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin. On yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin. Yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.’ Bizim de tüm gayemiz işte budur. İnsan yetiştirmek... Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek. Bu konuda çok ümitvarım. Teknofest Gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Bunu gençlerle her buluşmamızda daha net görüyorum. Verdiğimiz mücadele, çektiğimiz çile hamdolsun boşa gitmedi ve gitmiyor.”