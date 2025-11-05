Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Yargı ne derse ona uyarız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

"CHP'NİN YANLIŞLARINI DÜZELTME KONUSUNDA İYİ BİR SINAV VERİLMİYOR"

Grubumuza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Gençler, şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Irak ve Suriye tezkeresi ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur. Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar. Teskereye karşı çıktıklarını gördük. CHP, saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor ama iş söz tutmaya gelince hemen geri vitese takıyor.

CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Özgür Özel kırdığı potlarla daha fazla kendini komik duruma düşürüyor. Deprem bölgesi hezeyanlarına bakanımız ve vekillerimiz gereken cevabı verecek. Bölgeye turist gibi yolları düşüyordu şimdi onu bile yapamıyorlar. Ne konutlardan ne de deprem bölgesinin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Hızlı trenler daha yeni trenle tanışıyorlarsa belki 10 yıl sonra da deprem bölgesine yaptıklarımızın farkına varırlar. Biz milletimizin bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Tahriklere aldırmadan gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletin başı olarak şahsımızın dirayetli tutumu, sayın Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları, devletimizin gayretleri ile Terörsüz Türkiye'ye emin adımlarla yürüyoruz. Son 2 haftada önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Buldan ile sayın Sancar'ı Külliye'mizde kabul ederek yapıcı görüşme sağladık. Benzer kaygıları paylaştığımızı teyit ettik. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa kavuştuk. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Milli dayanışma kardeşlik komisyonu da toplantıları ile kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Farklı fikirlerin dile getirilmesini kıymetli görüyoruz. Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını bu bakımdan önemsiyoruz. Biraz daha cesaretle, biraz daha gayretle, biraz daha özgüvenle, Allah’ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedefine kavuşacağız. Başta FETÖCÜ alçaklar olmak üzere müflis oyunları deşifre eden sayın Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak olan muteber Türkiye'nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin desteği ile inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Son toplantımızdan bu yana birçok anlaşma genel kurulda görüşülerek uygun bulundu.

2026 bütçe teklifini Meclis'imize sunduk. Siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin gösteresidir. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira gelirlerin 16 trilyon lira olacağını hesaplıyoruz. Bütçe açığını ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz.

Girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa yansımış ve milletimiz kendi hür iradesi ile tercihini AK Parti'den yana kullanmıştır. Yok diktatörlükmüş yok otoriteymiş bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar ana muhalefet tarafından kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılan iddialardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik; hodri meydan.

"ACABA DİKİLİ BİR TAŞLARI VAR MIDIR"

Demokrat Parti'den iktidara geldiğimiz zamana kadar, 52 yılda Türkiye yerinde saydı. Sayın Menderes ve Özal dönemi dışında yapılması gerekenler acaba daha önce neden yapılmadı. Türkiye'nin ihtiyacı olan yolları neden yapmadılar, hastaneleri neden yapmadılar. Köprüler, havalimanları neden yetersiz kaldı.

CHP kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba dikili bir taşları var mıdır. Belgeselleri izleyin, o dönemin gazetelerin okuyun. Anarşi, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Çocuklar çile içinde doğup çile içinde büyüyüp çile içinde ölüyordu. AK Parti'nin iktidara tek başına gelmesi bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak bu 3 kasım seçim sonuçlarına sadakatimizin neticesidir. Daha yapacak çok işimiz var. 23 yıl boyunca ülke için hizmet ve eser için çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara göğüs geldik. Biz hem şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık. Darbe senaryoları yazdılar, terör ile üzerimize geldiler. Sabotajlar, sokak eylemleri, darbe girişimler... Allah'a şükür hepsini püskürttük. Gezi'nin darbe girişiminin Türk ekonomisine verdiği zararı İstiklal savaşı öncesi işgal güçleri bile vermediler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz.

23 yılda yaptıklarımızı artık öyle bir çırpıda saymak mümkün değil. 23 seneyi dolu dolu geçirdik. Bunların hepsi dünyalıktır. Bunların hepsi gelir geçer inşallah daha iyileri de yapılır. Biz öyle bir iş yaptık ki asırlar boyunca etkisini sürdürecek. 23 yılda bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik.

23 yılda ne yaptınız derslerse en başta Anadolu kıtası büyüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Geleceğe dair asla umutsuz değilim. Asla karamsar değilim. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize. Takılmayın alkol şişelerinden haç yapan şarlatanlara. Alnı secdede milletine saygılı vatanına aşkla bağlı, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor. Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın, kimse de eski karanlık günler geri gelir diye endişelenmesin. Bu millet Anadolu kıtasına sahip çıkacak o dava taşını daha yükseklere çıkaracaktır. Bu gençlik, bu nesil bizim yapamadıklarımızı da yapacak. Bizim ömrümüz, siyasi tarihimiz en çok da direnişle geçti.

"BİZDEN EMANETİ DEVRALACAK BİZİM GİBİ EMANETE SIKI SIKI SAHİP ÇIKACAK"

Bu büyük değişimi burada olan ya da olmayan çok sayıda arkadaşımız ile başardık. Bu millete özgüvenini yeniden biz kazandırdık. Bu ülkenin ufkunu biz aydınlattık yeniden. Biz bir emanet devraldık ve o emanete sıkı sıkıya sahip çıktık. Bizden emaneti alacak olanlar tıpkı bizim gibi o emanete sahip çıkacak nesiller, Türkiye'yi daha da güçlendirmeye devam edecekler.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK"

15 Temmuz gecesi kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.



AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin soruya "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" cevabını verdi.