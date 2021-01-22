Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Dün gece hayatını kaybeden ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Niyazi Birinci, son yolculuğuna uğurlandı. Bahadıroğlu için Eyüp Camii’nde kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aziz müminler, beyefendiler, hanımefendiler... Musallada mahlas adıyla bildiğimiz, Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz değerli kardeşim, değerli büyüğüm Allah kendilerine rahmet eylesin, cennetiyle müşerref eylesin. Bir fikir insanıydı. Kaleminden iltisap sapma olmadı. Yaşadı ve yaşattı. Hakka uğurluyoruz. Ben ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar diliyorum'' dedi.