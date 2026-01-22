CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: YavaÅŸ yavaÅŸ dÃ¼nya bizim dediÄŸimize doÄŸru geliyor

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "'BalÄ±klar Ã¼rkÃ¼yor' iddiasÄ±yla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± mÃ¼hendislik harikasÄ± savunma Ã¼rÃ¼nlerimiz dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor." dedi.

ErdoÄŸan, JW Marriott Hotel'de dÃ¼zenlenen, TÃ¼rkiye GiriÅŸimci Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± Konfederasyonu (TÃœGÄ°K) 7. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan ErdoÄŸan, TÃœGÄ°K 7. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulunun Ã¼lke, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ve millet iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni etti.

ErdoÄŸan, ekonominin bÃ¼yÃ¼mesi ve TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± sunan Ã¼retim, istihdam, yatÄ±rÄ±m ve ihracatÄ±n bu seviyelere ulaÅŸmasÄ±nda payÄ± olan herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.

TÃœGÄ°K Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 16 yÄ±l boyunca baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren Erkan GÃ¼ral'a, yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine, kuruluÅŸun tÃ¼m mensuplarÄ±na, Ã¼lke ve millet adÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, GÃ¼ral'Ä±n ve ekibinin bugÃ¼ne kadar hayata geÃ§irdikleri proje ve Ã§alÄ±ÅŸmalarla TÃœGÄ°K Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda ekonomiye Ã§ok kÄ±ymetli katkÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, Genel Kurul neticesinde teÅŸekkÃ¼l edecek yeni yÃ¶netime de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ÅŸimdiden muvaffakiyetler diledi.

Ãœlkenin en geniÅŸ kapsamlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan biri olan TÃ¼rkiye GiriÅŸimci Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± Konfederasyonunun bÃ¼nyesindeki altÄ± federasyon, 60 dernek, 500 farklÄ± sektÃ¶r ve mesleÄŸi temsil eden 10 bine yakÄ±n Ã¼yesiyle, Ã¼retim ve ihracat odaklÄ± yeni iÅŸbirlikleriyle, ekonomi ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na daha nice hizmetlerde bulunacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, kuruluÅŸundan itibaren burada vazife Ã¼stlenmiÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla bu organizasyona deÄŸer katmÄ±ÅŸ ancak bugÃ¼n hayatta olmayanlara rahmet diledi.

TÃœGÄ°K'in, kuruluÅŸ misyonuna uygun ÅŸekilde istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra genÃ§ giriÅŸimcilere de Ã¶nemli destekler saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, reel sektÃ¶rdeki kurumsal tecrÃ¼beyi genÃ§lerin dinamizmi ve heyecanÄ±yla bir araya getirdiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, bunun iÃ§in de konfederasyona teÅŸekkÃ¼r etti.

ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkenin genÃ§lerine rehberlik ettiÄŸiniz, bilgi ve deneyimlerinizle genÃ§ kardeÅŸlerimize yeni ufuklar Ã§izdiÄŸiniz iÃ§in sizleri kutluyorum. BÃ¼yÃ¼k, gÃ¼Ã§lÃ¼, mÃ¼reffeh, muzaffer ve muteber bir TÃ¼rkiye iÃ§in iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zla yol yÃ¼rÃ¼meye, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± hedeflerimize doÄŸru hep birlikte ilerlemeye inÅŸallah devam edeceÄŸiz." dedi.

"Ä°Åž DÃœNYAMIZIN DA TAKDÄ°RE ÅžAYAN GAYRETLERÄ°YLE TÃœRKÄ°YE'YÄ° HER ALANDA ÅžAHA KALDIRDIK"

Ãœstat Necip FazÄ±l'Ä±n 1940'lÄ± yÄ±llarda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±sÄ±nda "ÅŸÃ¶yle bir gelecek nizamÄ± tasavvur" ettiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"100 yÄ±ldan beri bir toplu iÄŸne yapmaktan bile aciz yaÅŸayan bu milleti, radyosunu, otomobilini, traktÃ¶rÃ¼nÃ¼, dikiÅŸ makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. 'Ä°stersen bunlarÄ± tenekeden yap ama kendin yap' diyecek bir nizam. Evet, uzun yÄ±llar mÃ¼nevverlerimizin hayali buydu. Sadece fikir ve sanat erbabÄ±mÄ±z deÄŸil, siyasetÃ§ilerimiz, yÃ¶neticilerimiz de iÅŸte bÃ¶yle bir TÃ¼rkiye'nin hayalini kuruyordu. Toplu iÄŸne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan, kendisi Ã¼reten bir TÃ¼rkiye. Ekonomide de kendisine biÃ§ilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir TÃ¼rkiye. Sanayide, ticarette, savunmada kendi gÃ¶beÄŸini kendisi kesen gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye. Tek parti dÃ¶neminin zorluklarÄ± iÃ§inde satÄ±rlara dÃ¶kÃ¼len bu tahayyÃ¼lÃ¼ bugÃ¼n hamdolsun fazlasÄ±yla gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±k. Son Ã§eyrek asÄ±rda Rabbimizin yardÄ±mÄ±, milletimizin desteÄŸi, iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zÄ±n da takdire ÅŸayan gayretleriyle TÃ¼rkiye'yi her alanda ÅŸaha kaldÄ±rdÄ±k."

Cam tavanlarÄ± kÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, fitne duvarlarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, Ã¶nlerine Ã§Ä±kartÄ±lan ne kadar engel varsa milletle birlikte yÃ¼rek yÃ¼reÄŸe vererek bunlarÄ±n hepsini aÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ErdoÄŸan, demokrasiden hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere, enerjiden eÄŸitime, saÄŸlÄ±ktan turizme kadar akÄ±llara gelebilecek her baÅŸlÄ±kta TÃ¼rkiye'ye tarihinin en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± tattÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Uzun ve sabÄ±rlÄ± bir mÃ¼cadele verdiklerini dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Fakat sonunda bize inanan, bize gÃ¼venen, istikbalini tam bir gÃ¶nÃ¼l huzuru iÃ§inde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak iÃ§in ne gerekiyorsa yaptÄ±k. Åžunu bugÃ¼n bir kez daha gururla ifade etmek isterim. Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artÄ±k kendi teknolojisini Ã¼reten, tasarlayan, geliÅŸtiren ve bunlarÄ± dÃ¼nyaya ihraÃ§ eden bir TÃ¼rkiye gerÃ§eÄŸi var. BÃ¼yÃ¼me ve ihracat rakamlarÄ±nda rekorlar kÄ±ran bir TÃ¼rkiye gerÃ§eÄŸi var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, kÃ¼resel konumunu gÃ¼nden gÃ¼ne perÃ§inleyen bir TÃ¼rkiye gerÃ§eÄŸi var. 'FabrikasÄ± yok' dedikleri milli elektrikli aracÄ±mÄ±z Togg, Ã¼lkemizin yanÄ± sÄ±ra artÄ±k Avrupa'daki yollarÄ± da sÃ¼slÃ¼yor. 'BalÄ±klar Ã¼rkÃ¼yor' iddiasÄ±yla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± mÃ¼hendislik harikasÄ± savunma Ã¼rÃ¼nlerimiz dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor. UÃ§aklarÄ±mÄ±z, helikopterlerimiz, Ä°HA ve SÄ°HA'larÄ±mÄ±z, deniz platformlarÄ±mÄ±z ve daha nicesi deyim yerindeyse sipariÅŸlere yetiÅŸemiyor."

Ä°ÅŸ insanlarÄ±nÄ±n, firmalarÄ±n, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¼lkenin ticaret hacminin artmasÄ±nda, ticaret diplomasisinin geliÅŸmesinde Ã¶nemli roller Ã¼stlendiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, her alanda bÃ¼yÃ¼k bir atÄ±lÄ±m iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ErdoÄŸan, Ãœstat Necip FazÄ±l'Ä±n 80 yÄ±l Ã¶nce Ã¶zlemini dile getirdiÄŸi ideallerin de Ã¶tesine geÃ§en bir TÃ¼rkiye'ye doÄŸru emin adÄ±mlarla ilerlediklerini, hatta koÅŸtuklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Bunu da Ã¶yle birilerinin ihsanÄ±yla deÄŸil, Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±kartÄ±lan engellere, ekonomimizi ve sanayimizi hedef alan kÄ±sÄ±tlamalara raÄŸmen baÅŸarÄ±yoruz." diyen ErdoÄŸan, bunlarÄ± gururla, mutlulukla, kÄ±vanÃ§la sÃ¶ylerken burada asla hamaset yapmadÄ±klarÄ±nÄ±n bilinmesini istediÄŸini kaydetti.

ErdoÄŸan, "Hayal satmak, gÃ¶z boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavÄ±rdÄ±r. Bizim buna zaten ihtiyacÄ±mÄ±z da yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz, 23 yÄ±lÄ±nÄ± ÅŸanla, ÅŸerefle tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iktidarlarÄ±mÄ±z boyunca hep eserlerimizle, icraatlarÄ±mÄ±zla, projelerimizle konuÅŸtuk." diye konuÅŸtu.

'EKONOMÄ°MÄ°Z 3.Ã‡EYREKTE 3,7 BÃœYÃœDÃœ'

TÃ¼m karalamalara, kampanyalara karÅŸÄ±n ekonomimiz geÃ§tiÄŸimiz senenin 3â€™Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3.7 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. KÃ¼resel ekonomide belirsizliklerin arttÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±, gerilimlerin hakim olduÄŸu bir dÃ¶nemde tam 21 Ã§eyrek boyunca kesintisiz bÃ¼yÃ¼meyi baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkiye, OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen 3â€™Ã¼ncÃ¼ ekonomi oldu.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 273.4 milyar dolarlÄ±k mal ihracatÄ±yla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kÄ±rdÄ±k. Hizmet ihracatÄ±mÄ±z 123.1 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Toplam mal ve hizmet ihracatÄ±mÄ±zÄ± 396.5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Savunma ve havacÄ±lÄ±k ihracatÄ±nda devrim yaptÄ±k. 2022â€™deki savunma ihracatÄ±mÄ±zÄ± 2025â€™te 40 kat artÄ±rarak 10 milyar 554 milyon dolara yÃ¼kselttik.

GÃ¼Ã§ adÄ±nÄ± verdiÄŸimizÂ bu programda inÅŸallah hem eÄŸitim ve istihdam sÃ¼reci arasÄ±ndaki kopukluÄŸu giderecek hem de Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde 3 milyon gencimizi iÅŸ hayatÄ±na doÄŸrudan dahil edeceÄŸiz. MaaÅŸ ve sigorta primi gibi kalemlerde Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ de rahatlatacak yeni destekler saÄŸlayacaÄŸÄ±z.

Bizim prensibimiz ÅŸudur deÄŸerli kardeÅŸlerim;Â Ãœretenin, istihdam saÄŸlayanÄ±n, ihracat yapanÄ±n her zaman yanÄ±ndayÄ±z. TÃ¼rkiyeâ€™ye katma deÄŸer Ã¼reten, TÃ¼rk ekonomisine katkÄ± sunan kim olursa olsun hÃ¼kÃ¼metimizin tam desteÄŸine sahibiz. YatÄ±rÄ±m TaahhÃ¼tlÃ¼ Avans Kredisiâ€™nin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 500 milyar TLâ€™ye Ã§Ä±kardÄ±k. YÃ¼ksek teknolojili Ã¼retim hedefleyenler iÃ§in HIT30 programÄ±nÄ± devreye aldÄ±k. Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼nlÃ¼k reeskont kredilerini 4.5 milyar TLâ€™ye yÃ¼kselttik. Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za 2025 yÄ±lÄ±nda 1 trilyon liranÄ±n Ã¼zerinde reeskont kredisi kullandÄ±rdÄ±k.

Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za bu sene 45 milyar TL hibe desteÄŸi vereceÄŸiz. Kimseyi ayÄ±rmadan, ekonominin paydaÅŸlarÄ± arasÄ±nda ayrÄ±m yapmadan herkese gereken desteÄŸi verdik. Bir dÃ¶nem en bÃ¼yÃ¼k baÅŸ aÄŸrÄ±mÄ±z olan enflasyon ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼zel sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. 2025 senesini yÃ¼zde 30.9 enflasyon oranÄ±yla kapattÄ±k. Ä°nÅŸallah bu sene Ã§ok daha dÃ¼ÅŸÃ¼k oranlarÄ± yakalayacaÄŸÄ±z.

"YEPYENÄ° BÄ°R YOLCULUKTAYIZ"

MandacÄ± ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allahâ€™Ä±n izniyle TÃ¼rkiye bu zorlu sÃ¼reci de alnÄ±nÄ± akÄ±yla atlatacak TÃ¼rkiye bu sÃ¼reÃ§ten en kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kan Ã¼lkeler arasÄ±nda yerini alacak. Yeniden ÅŸekillenen dÃ¼nya dÃ¼zeninde kutup baÅŸlarÄ±ndan birisi inÅŸallah TÃ¼rkiyeâ€™miz olacak. Ã–zellikle komÅŸumuz Suriyeâ€™de olduÄŸu gibi fedakarlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n emeklerimizin tarihi ve vicdanÄ±n doÄŸru tarafÄ±nda durmanÄ±n semeresini toplayacaÄŸÄ±mÄ±z farklÄ± bir dÃ¶neme giriyoruz. NasÄ±l 13.5 yÄ±l boyunca bizi eleÅŸtirenler sÄ±rf Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±nan muhabirlere ensarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bizi topa tutanlar ÅŸimdi bize hak veriyorsa emin olun aynÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸka alanlarda da yaÅŸanacak.

BugÃ¼n bizi sÄ±rf anlamadÄ±klarÄ± iÃ§in acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirenler yarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir mahcubiyet iÃ§inde hakkÄ±mÄ±zÄ± teslim etmek zorunda kalacaklar.

Birileri umutsuzluk yaymaya Ã§alÄ±ÅŸabilir. Felaket tellallarÄ± 23 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±klarÄ± gibi yine karamsar tablolar Ã§izebilir. Ekonomik tetikÃ§ilerin karanlÄ±k senaryolarÄ±na prim vermeyeceÄŸiz. TÃ¼rkiyeâ€™nin yolu da bahtÄ± da hamd olsun aÃ§Ä±ktÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zde yeni kapÄ±lar aralanacak. Tahminlerimizin de Ã¶tesinde imkanlar verilecek. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼z inÅŸallah daha da hÄ±zlanacak.

DestanlarÄ±mÄ±zÄ±n ezberden okunacaÄŸÄ±, zafer maÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada yankÄ±lanacaÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dost dÃ¼ÅŸman herkesin konuÅŸacaÄŸÄ± sonunda bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™nin olduÄŸu yepyeni bir yolculuktayÄ±z. Ä°nÅŸallah bu yolu da son 23 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi yine sizlerle birlikte olacaÄŸÄ±z.

BugÃ¼n hayal gibi gÃ¶rÃ¼nen nice hedefe yine hep beraber ulaÅŸacaÄŸÄ±z biz buna yÃ¼rekten inanÄ±yor iÃ§ dÃ¼nyamÄ±za ve milletimize gÃ¼veniyoruz Rabbim yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun"

