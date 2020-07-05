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AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yatırımların gelecek nesillere miras olacağını kaydetti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerine dair bilgilere yer verdi.

11.3 milyar Türk lirası yatırımla 26 şehirde hizmete alınan 52 hidroelektrik santralinin 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Erdoğan, iletisinde "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadesini kullandı.

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