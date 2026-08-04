×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yüksek Askeri Şura toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Yüksek Askeri Şura#Anıtkabir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette YAŞ'ın askeri ve sivil üyeleri bulundu.

Yüksek Askeri Şura, ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak.

Yüksek Askeri Şura toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

İLK KEZ KATILACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Haberin Devamı

Yüksek Askeri Şura toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

TSK’DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Yüksek Askeri Şura toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor

Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: 

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz.

Haberin Devamı

Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Gözden KaçmasınUsulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturması: 72 şüpheli gözaltında 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecekUsulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturması: 72 şüpheli gözaltında! 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecekHaberi görüntüle

YAŞ BAŞLADI

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 12.16'da başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

Haberin Devamı

Toplantıda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyalarının görüşülmesi, kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin belirlenmesi, terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınSon dakika... Menderes Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltındaSon dakika... Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Yüksek Askeri Şura#Anıtkabir

BAKMADAN GEÇME!