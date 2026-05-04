Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışa katılan ralli grubunu Beştepe'den uğurladı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 16:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünden Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu uğurladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önündeki caddede, araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergaha dair bilgi alan Erdoğan, ralliye katılan sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ralli grubunda yer alan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını başlatarak, ralliye katılan grubu uğurladı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. 

 

19 BİN KİLOMETRE YOL KATEDİLECEK

Almanya'da 27 Nisan'da başlatılan organizasyonun İstanbul'da başlayan Türkiye etabı, Ankara'nın ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol katedip yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.


