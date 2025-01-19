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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Slovak Cumhuriyeti#Robert Fico
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 23:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini kabul edeceğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette gerçekleştirecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Altun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

Altun, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak ortak bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir." ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Slovak Cumhuriyeti#Robert Fico

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