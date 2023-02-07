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Erdoğan yarın sabah deprem bölgesine gidecek

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kahramanmaraş Depremi#Adıyaman
Erdoğan yarın sabah deprem bölgesine gidecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 21:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı. 

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