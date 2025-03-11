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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Polonya Başbakanı ile görüşecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polonya#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Polonya Başbakanı ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 15:41

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk’ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polonya#Ukrayna

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