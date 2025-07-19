Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidiyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la bir araya gelecek olup, ülkemizin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.