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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC Ziyareti#Barış Ve Özgürlük Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTCye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la bir araya gelecek olup, ülkemizin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC Ziyareti#Barış Ve Özgürlük Bayramı

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