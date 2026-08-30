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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kırgızistan'a gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırgızistan Ziyareti#Şanghay İşbirliği Teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kırgızistana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 19:53

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e gideceğini duyurdu.

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İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek’i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir" dedi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırgızistan Ziyareti#Şanghay İşbirliği Teşkilatı

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