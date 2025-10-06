×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbeycan#Azerbaycan Ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycanı ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 11:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan İstanbulun 102nci kurtuluş yıl dönümü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un 102'nci kurtuluş yıl dönümü mesajıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbeycan#Azerbaycan Ziyareti

BAKMADAN GEÇME!