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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek

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#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 17. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla tertiplenecek zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacağını belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Fahrettin Altun, Zirve'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağını vurguladı.

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#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan

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