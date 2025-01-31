Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Adalet teşkilatımızdaki hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695’e çıkmış oldu. Böylece ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz.

ESKİ TÜRKİYE HAYALİ

Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler eski Türkiye’nin hayalini kurmakta, eski Türkiye’nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak, bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. İnsanların mahremine girmekten, kişisel haklarını gasp etmekten, malına, mülküne, onuruna el uzatmaktan çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Kimi zaman konumları, meslekleri kimi zaman da ekonomik statüleri itibarıyla Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyor, bunu kabul etmek zorunda kalıyorlar. ‘Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz’ hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır.

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HUKUK BAŞKA KANUN BAŞKA

Kimse kendisini hukukun üstünde, erişim alanı dışında göremez. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Kanunu insanoğlu istediği gibi yazar, çizer, yapar ama hukuk o değil. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir. Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarını tenkit edebilirsiniz. Verilen her kararı haklı bulmak, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı yine kanuni yollardan yapar, eleştirilerinizi yine üslubunca dile getirirsiniz. Geçmişte mahkemelerin, yüksek yargı organlarımızın bazı kararlarını biz de eleştirdik, rezervlerimizi ifade ettik, doğru bulmadığımız yönlerini açıkça paylaştık. Hatta şahsımıza ve partimize yönelik aleni hukuksuzluklar karşısında bile mücadelemizi yine hukuk zemininde verdik.

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SORUMSUZLUĞUN DANİSKASI

Yargıya parmak sallama, itibarsız hale getirme, hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla girmedik. Bugün de aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hâkim ve savcılarımızın baskı altına alınması, bilhassa ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Türk yargısı, 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır. Dolayısıyla herkesin özellikle de siyasi figürlerin özenli, sorumlu, dikkatli bir dil kullanması gerektiği kanaatindeyim.” Erdoğan dün ayrıca MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu Beştepe’de kabul etti.

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HİÇBİR SESE ALDIRMADAN VAZİFENİZİ YAPACAKSINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atanan hâkim ve savcılara, “İnanıyorum ki her biriniz zorluklar karşısında yılmadan hukukun ve vicdanın sesi dışında hiçbir sese aldırmadan vazifenizi yapacaksınız. Gelecekte vereceğiniz kararlarla ihtilafları sizler çözeceksiniz. Davalı tarafların adalet beklentisini karşılayacağınıza, vicdanları teskin edeceğinize, her dosyanın aynı zamanda bir insan olduğunu asla unutmayacağınıza yürekten inanıyorum” diye seslendi.

FETÖ VİRÜSÜNÜ TEMİZLİYORUZ

“22 yıllık iktidarlarımız boyunca hukuk ve yargı sistemimizi insana hizmet eden işlevsel bir yapıya kavuşturmak amacıyla çok önemli reformları ve uygulamaları hayata geçirdik. Pek çok temel kanunu yeniledik. Hak arama yollarını açık ve işlevli tutarken, sisteme yeni kurumlar kazandırdık. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyla hak ve özgürlüklerin hukuki himayesini geliştirdik. Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz. Adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, eksiklerini gideriyor, tıkanan noktaları açıyoruz. Güven veren bir adalet sisteminin inşası için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın gayretindeyiz.“