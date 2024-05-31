Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisini Başkent Ankara'da sürdürüyor.

Erdoğan, görev süresini 4 Haziran'da tamamlayacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile bir araya geldi.

Kabul, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti.

Yargıtay'ın yeni Başsavcısı 16 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de belli olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkemenin büyük genel kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçmişti.