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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı polis Alim Reis ile telefonda görüştü: 'Bedelini ağır ödediler'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#POLİS
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 17:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 'Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bundan sonraki süreçte de rabbim bütün güvenlik güçlerimize, askerimize yar ve yardımcı olsun.' dedi.

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Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirtti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER"

Polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sesin diri geldi, hoş geldi. Rabbim şifalar versin. Ahımız yerde kalmadı, inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bundan sonraki süreçte de rabbim bütün güvenlik güçlerimize, askerimize yar ve yardımcı olsun." dedi.

Alim Reis ise, "Devlet millet var olsun yeter" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı polis Alim Reis ile telefonda görüştü: Bedelini ağır ödediler

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü.

Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler.

Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#POLİS

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