Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanındaki incelemelerinin ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitti.

Erdoğan, güzergahı üzerinde aracını durdurarak bir vatandaş ile sohbet etti.

Daha sonra yapımı devam eden Levent Camisi inşaatında da konvoyunu durduran ve bir süre inceleme yapan Erdoğan, buradan Huber Köşkü'ne geçti.

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