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Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı... Aşının yan etkisi oldu mu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine dün yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan Yunanistan'ın 'aşı pasaportu' talebiyle ilgili de "Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım." dedi. Erdoğan, "Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Siber Vatan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Siber Vatan' mesajı

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

"(Aşı konusu) Şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız. 

Sosyal medya onu konuştu... İşte Erdoğana aşı yapan doktor
Sosyal medya onu konuştu... İşte Erdoğan'a aşı yapan doktor
Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı yaptırdı, Telegramdan paylaştı İşte ilk fotoğraf...
Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı yaptırdı, Telegram'dan paylaştı! İşte ilk fotoğraf...

(Yunanistan'ın aşı pasaportu olsun talebi) Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.

Yunanistandan flaş turist kararı
Yunanistan'dan flaş turist kararı

1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz. Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz.

(Yunanistan ile ilişkiler) Bu arada da tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi, bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. İstikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilciliklerimiz, gerek Sayın Başbakan'la benim görüşmem... Bunların adımlarını atabiliriz dedik.

İstikşafi görüşmeler başlıyor
İstikşafi görüşmeler başlıyor

(S-400 konusu) Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. Şimdi de 2. paket daha önceki görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz. 

‘ABD’ye S-400 için diyalog çağrısı’
‘ABD’ye S-400 için diyalog çağrısı’

(ABD ile ilişkiler ve F-35 konusu) Biden yönetiminin ne diyeceğini bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var... Biz bir defa kendi savunma adımlarımızı, bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesine asla izin vermeyiz. F-35'ler konumuz var. Biz bu konuda çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hâlâ verilmedi. ABD'nin bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu atar ve bunları yoluna koyarız temennisindeyim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü durumlarda TSK’ya ait araç gereçler ve silahların bakanlık onayı ile polis tarafından kullanılmasına olanak tanıyan kararın resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin olarak, “Olağanüstü durumlarda zaten gerek polis teşkilatımız gerek silahlı kuvvetlerimiz bu tür şeyleri kullanma hakkına sahiptir. Bunun şu anda resmi gazete ile yayınlanması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olmuş bir adımdır. Bundan daha doğal ne olabilir” dedi.

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