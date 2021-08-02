Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

Elvan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah." dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." diye konuştu.

Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, daha sonra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla mahalledeki incelemelerini sürdürdü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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