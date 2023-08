Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı kaynak akmaya başladı

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitlik Birliği tarafından düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Müteahhitlik bereketli sektördür. Turizmden sağlığa, eğitimden tarıma pek çok başarılı yatırıma imza attıklarını biliyoruz. Bu şekilde katlanarak artan yatırım, üretim ihracat ve istihdam gücünüzle ülkemizin büyümesine yaptığınız katkılar için şükranlarımı sunuyorum.

TUZAKLARLA BOĞUŞTUK

Kendi kafalarındaki saplantıların ve kalplerindeki hırsların ürünü hezeyanlarla sizleri tereddüde sürüklemek isteyenlere asla aldırmayın. Bir asırlık Cumhuriyetimizin her dönemi kendi içinde zorluklarla geçmiştir. Ancak kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Daha önemlisi hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin, maruz kaldığımız her saldırının giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik.

TEDBİRLERİ DEVREYE ALDIK

Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduk. Milyarlarca doların kullanıldığı yalanların, yanlışların, spekülasyonların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha ifade ettiğim hedeflerine sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları on milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz.

SIKINTILARI YENECEĞİZ

Milletimizin nizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum. Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak, bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz.”

TÜRK BAYRAKLI BARET RÖLYEFİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan Ödüle layık görülen müteahhitlere ödüllerini verdi. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk firmalarının uluslararası ölçekteki başarılarını simgeleyen, dünyaya giydirilmiş Türkiye bayrağı taşıyan baret rölyefi hediye edildi.