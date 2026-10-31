Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonumuz sağlıklı Türkiye Yüzyılı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu sene 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum, Aziz İstanbul'umuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Dün biliyorsunuz Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Türk devletlerinden seçkin konuklarımızın teşrifleriyle bu sene çok daha coşkulu bir şekilde kutladık. Şimdi de bir başka tören vesilesiyle Türk dünyasından kardeşlerimizle bir aradayız. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu yine başarıyla tertipleyerek bizleri buluşturan Sağlık Bakanlığımızı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

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Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimiz; yani sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

"VİZYONUMUZ SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle "beyaz giysilerinden uykular dökülen" tabiplerimiz çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek, gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan; emekleriyle, gayretleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. kurultayı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.

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Gözden Kaçmasın Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Bugünün yarışına değil yarının yarışına hazırlanmak gerekiyor Haberi görüntüle

Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarına ve firmaları tebrik ediyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz kıymetli hocamız Sayın Aziz Sancar da aramızda. Aziz Sancar hocamızın "Ben bilim yapmayı ondan öğrendim" diyerek kendisinden sitayişle söz ettiği merhum Profesör Doktor Muzaffer Aksoy'un şu sözlerini burada sizlerle paylaşmak isterim. Tıbba nasıl baktığımızı, hekimlerimizin insanlık için ne kadar önemli olduğunu ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından Muzaffer Aksoy hocamızın şu cümlelerinde çok net görebiliyoruz; Tıp öyle bir bilim dalı ki konusu insanın maddi ve manevi acılarını dindirmek ve ona çare bulmaktır. Tıbbın bu asil amacına yaklaşabilmek ve hatta erişebilmek için onun evlatları olan doktorlar yalnız akıllarıyla değil, hayatları pahasına çalıştılar; bu uğurda vatan ve hürriyet için ölenler kadar takdis edilmeye layık şehitler verdiler. Fakat asil olduğu kadar çok tehlikeli olan bu yoldan vazgeçmediler.

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Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzere kuruludur. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz. Dünyaca ünlü hekimler geliştirdik.

Cumhuriyetle birlikte tıptaki birikim geliştirildi takviye edildi. Tıpta bilgi maharet yetenek ve kabiliyet şüphesi önemlidir.

Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar biz de zaten bir hekimin taşıması gereken kurallar olarak ele alınmıştır. Bilim insanlarımız çığı açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride büyük başarılar elde edeceğini biliyorum.

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"TIBBİ CİHAZLARI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka ve dijital gelişimlerin devreye girmesiyle sürecin her aşamasında önemli yol kat ediliyor. Sürekli daha iyinin peşinde oluyoruz. 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.

Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz.

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Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk. Hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

Bunları başlangıç olarak görüyoruz. Daha verimli başarılara imza atacağız. Savunma Sanayi'de nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz."