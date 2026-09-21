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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vietnam#Birleşmiş Milletler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-MENFİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde ikili temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Türkevi’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vietnam#Birleşmiş Milletler

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