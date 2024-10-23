CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vietnam BaÅŸbakanÄ± Minh Chinh'i kabul etti

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, 16'ncÄ± BRICS Zirvesi iÃ§in gittiÄŸi Tataristanâ€™da Vietnam BaÅŸbakanÄ± Pham Minh Chinhâ€™i kabul etti. Kabulde TÃ¼rkiye ile Vietnam ikili iliÅŸkileri, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel meseleler deÄŸerlendirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ile Vietnam arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin geliÅŸiminin Ã¶nemini belirtirken, Ã¶zellikle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret hacminin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n devam edeceÄŸini ifade etti. Ä°srailâ€™in uluslararasÄ± hukuka ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n huzur ve istikrarÄ±na kastettiÄŸini, Ã¼lkelerin Ä°srailâ€™in bu hukuk tanÄ±mazlÄ±ÄŸÄ±na ve yayÄ±lan saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± insanlÄ±k ittifakÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi" denildi.