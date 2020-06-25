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AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 23:11,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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