HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı mevkidaşı Maduro ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 20:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alırken, ABD–Venezuela arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

DİYALOG VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ifade etti. Türkiye’nin bu yaklaşımı her platformda dile getirdiğini vurguladı.

ABD–VENEZUELA HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti ve bölgedeki gerginliğin bir an önce yatışması temennisinde bulundu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Venezuela#Maduro

