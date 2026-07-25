Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
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